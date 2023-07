FIFA+ su Samsung TV Plus | calcio gratis in streaming con highlights e contenuti esclusivi

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Electronics Co., Ltd annuncia l’ingresso di, il canale FAST del colosso del, nella proposta global diTV, il suo servizio digratuito e supportato dalla pubblicità. La ricca offerta di, composta da documentari originali, filmati d’archivio edai passati campionati maschili e femminili, si aggiunge così al crescente catalogo sportivo ad accesso gratuito diTV.L'annuncio arriva nel corso della tanto attesa FIFA Women's World Cup 2023™ in Australia e Nuova Zelanda, di cui saranno disponibili su...

I clienti del servizio di streaming targatoe disponibile in esclusiva su più di 50 milioni di dispositiviin Europa possono ora accedere a+ senza costi aggiuntivi e la necessità ...+ suTV Plus offrirà agli utenti l'accesso a migliaia di ore di contenuti esclusivi tra documentari originali, filmati d'archivio e highlights. Tanti anche i contenuti dedicati proprio a

Il canale della federazione sbarca sulla piattaforma di streaming gratuita dei dispositivi Samsung. Cristina Sala: «Importante valore aggiunto per i nostri clienti» ...Fifa+ approda su Samsung Tv Plus. Lo annuncia Samsung Electronics Co., Ltd. Il canale FAST della Federazione entra nel streaming ...