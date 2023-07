“Fest’Ambiente” | nell’Alto Cilento un evento per riflettere sul futuro del pianeta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Porre la sostenibilità al centro di ogni scelta e azione per unpiù verde, responsabile e rispettoso dell’ambiente. È l’obiettivo della 4° edizione di “festAmbiente Alto” in programma il 29 e 30 luglio ad Ogliastroe Torchiara. L’iniziativa è organizzata dal circolo Legambiente “Ancel Keys” di Torchiara-Alto, con i patrocini dei Comuni di Torchiara ed Ogliastro, del Parco Nazionale del, Vallo di Diano e Alburni, e con il supporto della BCC Buccino Comuni Cilentani e dell’area eventi Bosco-San Felice di Cicerale. “Un nuovo modo di abitare il” è il tema scelto per questa edizione di festAmbiente perché l’attuale modello di sviluppo non è sostenibile in termini ambientali e non ...