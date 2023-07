(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 26 luglio 2023 "Si rinnova anche quest'il tradizionale appuntamento della “dei” per festeggiare la decima edizione, organizzato dalla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia. L'evento ha lo scopo di far incontrare i quadri dirigenti provinciali, gli iscritti e tanti. L'ci eravamo lasciati con la speranza del raggiungimento di un traguardo: “vincere le elezioni”, questo traguardo è stato abbondantemente raggiunto perché oggi la siamo al Governo dellaPatria con Giorgia Meloni. Un premier che sta ottenendo ottimi risultati e ha ridato dignità all'Italia. Senza l'abnegazione, il diuturno impegno e la credibilità che laclasse dirigente ha conquistato nei territori non ...

Sabato gran finale con il coinvolgente spettacolo musicaleFolkappanka Bifolk Band . Per tutte e tre le serate gli after show saranno curati da Luca Voice Dj e Gianmarco Angeletti. Il punto di ...Ladi Teatro Eco Logico a cura di Fluidonumero9 che propone spettacoli, incontri e ... seguendo le regole del paesaggio esuoi abitanti. In cartellone, inoltre, il 26 e 28 luglio alle 18.30, ...... L'attore si era dichiarato non colpevole Spacey si è dichiarato non colpevolenovi capi d'... Spacey ha dichiarato di non ricordare il quarto incidente, avvenuto durante unanella casa che ...

Festa dei Patrioti, Silvestroni (FdI): "Lo scorso anno nostra vittoria partì da qui" La7

"Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento della “Festa dei Patrioti” per festeggiare la decima edizione, organizzato dalla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia. L’event ...Gli organizzatori: «Offriamo alle famiglie veronesi un posto accogliente dove passare una piacevole serata di svago e riflessione, in sicurezza e allegria» ...