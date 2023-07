Ferrari | il film di Mann in concorso a Venezia!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nelle scorse ore è stato confermato che, il nuovodi Michael, sarà inalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Sarà presentato inalla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il nuovo attesissimodel quattro volte candidato all’Oscar Michael, con il candidato all’Oscar Adam Driver nel ruolo di Enzoe il Premio Oscar Penélope Cruz in quello della moglie Laura. Nel cast, inoltre, Shailene Woodley interpreta Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O’Connell indossano le tute dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins, Sarah Gadon è Linda Christian e Gabriel Leone il carismatico ...

REGGIO EMILIA - A un anno dall'arrivo in centro a Reggio di un pezzo di Hollywood, ovvero di quel cast e di quel regista, arriva l'ufficialità: '', ilsulla vita del Drake girato in parte nella nostra città e anche in provincia, sarà in concorso alla 80ma Mostra del cinema di Venezia di fine agosto. Una premiere di lusso e ...Enzo- The man, the cars, the races, the machine, Brock Yates È dal 2000 che Michael Mann tenta di produrre ilsulla figura mitica dell'imprenditore automobilistico Enzoe la ...di Michael Mann Michael Mann presenta, il suo nuovobiografico sul celebre pilota e imprenditore Enzo, interpretato da Adam Driver. Ilsi concentra sul periodo tra ...

Ferrari, Adam Driver irriconoscibile nella nuova foto ufficiale del film di Michael Mann Everyeye Cinema

Tra l'apertura affidata a Comandante e l'atteso Maestro, da Priscilla a Bernstein fino ai sei italiani in concorso: cose da non perdere a Venezia 80 ...Guardate la prima immagine ufficiale di The Killer, nuovo attesissimo thriller fincheriano in arrivo prima a Venezia e poi su Netflix.