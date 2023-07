FERRARI di Michael Mann in Concorso alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

...Mann era approdato in via Emilia San Pietro. In un appartamento della palazzina al civico 22 erano infatti state girate, per settimane, le scene degli interni della casa di Enzo, che ...Enzo- The man, the cars, the races, the machine, Brock Yates È dal 2000 cheMann tenta di produrre il film sulla figura mitica dell'imprenditore automobilistico Enzoe la ......non esiste) " Ryusuke Hamaguchi Zielona Granica (Il confine verde) " Agnieszka Holland Die Theorie Von Allem " Timm Kröger Poor Things " Yorgos Lanthimos El conde " Pablo Larraìn...

Cinema: "Ferrari" di Michael Mann in concorso a Venezia80 PPN - Prima Pagina News

È stato confermato che Ferrari, il nuovo film di Michael Mann, sarà in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.La Formula 1 è all’ultima fatica prima della pausa estiva. Si corre in Belgio, a Spa-Francorchamps, che per anni è stata in calendario al ritorno dalle ferie. Passaggi leggendari. La pista delle Arden ...