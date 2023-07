Ferlaino cade dalle scale | naso rotto | ex presidente del Napoli in ospedale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Incidente domestico per Corrado. L'exdel, oggi 92enne, alla guida del club nell'era Maradona e dei primi due scudetti, è cadutoriportando la frattura del setto nasale. Ricoverato al Secondo policlinico di, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il Calcioha pubblicato un tweet con il quale augura "una pronta guarigione" a. "Forza", scrive il club azzurro sul suo account ufficiale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il Calcio Napoli ha pubblicato un tweet con il quale augura "una pronta guarigione" a. "Forza Presidente", scrive il club azzurro sul suo account ufficiale.è ricoverato al Policlinico di Napoli sotto le cure del professor Luigi Califano ma le sue condizioni sono buone. Intanto, il club campione d'Italia ha espresso la sua vicinanza. 'Un ...Calcio Napoli - Brutta disavventura per Corrado. L'ex presidente del Napoli è caduto per le scale riportando la frattura al setto nasale ed una botta alla fronte., 92 anni, è stato ricoverato al Policlinico sotto le cure del professore Luigi Califano. L'ex presidente è vigile e sta bene. La SSC Napoli ha da poco scritto un messaggio proprio a: ...

FERLAINO CADE DALLE SCALE, GLI AUGURI DEL NAPOLI - Sportmediaset Sport Mediaset

(Adnkronos) - Incidente domestico per Corrado Ferlaino. L'ex presidente del Napoli, oggi 92enne, alla guida del club nell'era Maradona e dei primi due scudetti, è caduto dalle scale riportando la ...Ore difficili per Corrado Ferlaino. L'ex presidente del Napoli è caduto per le scale riportando la frattura al setto nasale ed una botta alla fronte, un incidente che ha ...