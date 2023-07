Ferlaino cade dalle scale | naso rotto | ex presidente del Napoli in ospedale

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Incidente domestico per l'ex, oggi 92enne, alla guida del club nell'era Maradona e dei primi due scudetti Incidente domestico per Corrado. L’exdel, oggi 92enne, alla guida del club nell’era Maradona e dei primi due scudetti, è cadutoriportando la frattura del setto nasale. Ricoverato al Secondo policlinico di, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il Calcioha pubblicato un tweet con il quale augura “una pronta guarigione” a. “Forza”, scrive il club azzurro sul suo account ufficiale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.