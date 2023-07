Ferguson | «Solo Bologna nella testa | non mi interessano altri club»

Leggi su calcionews24

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato del futuro e della nuova stagione a La Gazzetta dello Sport Con 7 gol in campionato, Lewis Ferguson è stato uno dei centrocampisti che più hanno rubato l'occhio nella scorsa stagione. Il Bologna sta resistendo a diverse offerte avute per lui. Lo scozzese ha parlato con La Gazzetta dello Sport della nuova annata che si sta preparando. RESTA AL BOLOGNA – «Perché ho deciso io di restare qui, felice di come stiamo con la mia famiglia e anche del rinnovo del contratto: penso di poter crescere ancora e ancora, divertendomi a giocare a calcio. Per questo non ho voluto prendere altro in considerazione». IN SCOZIA CALCIAVA I RIGORI – «Verissimo. Ne ho sbagliato uno sui 16 che ho tirato. A ...