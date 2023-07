Feldi Eboli | doppio annuncio | un rinnovo e un nuovo acquisto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaha comunicato di aver raggiunto l’accordo per ildi Lucas Da Silva Braga, che si lega alle volpi ancora per un altro anno fino al giugno 2024. Il pivot classe 1995, formatosi in Italia, durante l’ultima stagione si è alternato con Guilhermao nel ruolo di ariete della squadra di mister Salvo Samperi, regalando ai tifosi rossoblù importanti prestazioni come la tripletta rifilata nel derby ai danni dei cugini del Real San Giuseppe e la rete in semifinale Scudetto contro il Napoli. Dotato di una stazza imponente e di grande forza fisica, Braga sarà anche per la stagione 2023/2024 al servizio delle volpi. “Sono molto contento di questo, l’anno scorso mi sono trovato molto bene sia in questa società e che in questa città.ormai, pian piano, ...