Federica Pellegrini sarebbe incinta le foto con Matteo Giunta che confermano il gossip

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è in dolce attesa, stando alle “immagini rivelatrici” del settimanale “Chi”. Se prima erano solo, ora non ci sono più dubbi: laaspetta il primo figlio da marito. “Il nostro amore si fa in tre”, si legge sul settimanale.. Se prima erano solo