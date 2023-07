Federica Pellegrini non è più primatista del mondo dei 200 stile libero

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Quanto sono lunghi 14 anni? Per l’esattezza 5110 giorni, 122637 ore, oltre 7 milioni di minuti, oltre 441 miliardi di secondi: e alla fine di questo articolo saranno anche un po’ di più. Due papi, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

AGI -è in dolce attesa. A confermare all'AGI la notizia della gravidanza è stato pochi minuti fa lo staff della 'Divina' del nuoto azzurro.è incita di almeno 3 mesi di una ...Finalmente, la notizia più attesa è giunta. Dopo mesi di speculazioni e smentite,e Matteo Giunta condividono la meravigliosa notizia della loro gravidanza. Un annuncio che mette ...Dopo quello di Michael Phelps caduto anche il record storico dinei 200m sl. Mollie O'Callaghan ha battuto di 0'14 l'1'52'98 fatto dall'italiana a Roma nel 2009. Gi oro nei 400m ...

Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta. Con un video pubblicato sui propri profili social, la fuoriclasse veneta ha comunicato di essere in dolce attesa. La notizia è arrivata nel giorno ...Federica Pellegrini ha annunciato via social di essere in dolce attesa e secondo indiscrezioni lei e Matteo Giunta avranno una figlia femmina.