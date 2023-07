Federica Pellegrini è incinta! Il video social in cui mostra il pancino

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è incinta. A confermare l’indiscrezione lanciata tre giorni fa da “Dagospia” è la stessa ex nuotatrice con uncondiviso su Instagram in cui appare con il marito e futuro papà Matteo Giunta sposato quasi un anno fa a Venezia. Per annunciare la sua prima gravidanza, l’ex campionessa di nuoto ha scelto un modo originale. FEcco comeha annunciato la sua prima gravidanza si è congratulata con Mollie O’Callaghan, la nuotatrice australiana che, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il record sui 200 stile libero. “Gara incredibile, Mollie! Davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa…Congratulazioni ancora!”, recita la caption corredata dall’emoticon di donna incinta. “Ce lo ...

incinta. Fiocco azzurro o rosa Gli indizi su Instagram Lo ha reso noto Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino. In particolar modo, è stato il giornalista Giuseppe Candela ...Fa i complimenti a Mollie O'Callaghan che dopo 14 anni ha abbattuto il suo record dei 200 stile e annuncia, a suo modo, di essere incinta.In dolce attesa e con un pensiero fisso: riportare il record dei 200 stile in famiglia.sta per diventare mamma e sceglie i social per annunciarlo in un video assieme al marito Matteo Giunta . "We'll take it back" ("Ce lo riprenderemo") la scritta sulla pancia, ...

Federica Pellegrini diventerà mamma e quando lo ha annunciato sui social, il web è letteralmente esploso. Erano mesi, se non anni, che il pubblico, i fan e i media in ...Le notizie hanno cominciato a circolare con voce sempre più insistenti, fino a trovare conferma ufficiale. Si tratta della futura maternità della celebre ex nuotatrice Federica Pellegrini. Le prime in ...