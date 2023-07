“Federica Pellegrini è incinta” | il settimanale Chi ne è certo Lei replica | “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo”

(Di mercoledì 26 luglio 2023). Lo scrive in maniera inequivocabile Chi, che sotto il titolo “Il nostro amore si fa in tre” pubblica una serie di foto della Divina del nuoto italiano in vacanza a Ponza con il marito Matteo Giunta. “Forme più morbide che preludono a una maternità già annunciata”, sottolinea ilalludendo al clamoroso gossip lanciato pochi giorni fa da Dagospia. Ma come stanno davvero le cose? La diretta interessata per ora non conferma né smentisce ma dinon ha preso bene il vortice di indiscrezioni: “Ilmi”, ha tuonato questa mattina attraverso un’intervista a Repubblica.E QUEL “PANCINO SPORGENTE” SU ...

Le voci di una presunta gravidanza di, la campionessa olimpionica che un anno fa è convolata a nozze con Matteo Giunta , sono state diffuse inizialmente dal portale di Dagospia e oggi sull'ultimo numero di Chi in cui ...è incinta : l'indiscrezione rimbalza da giorni dopo che Dagospia ha assicurato che la dolce attesa è in corso e dopo che Chi Magazine , diretto da Alfonso Signorini, ha avallato lo ...Sono bastate poche foto di profilo in una posizione rilassata per scatenare i gossip su una presunta gravidanza di, anzi, per darla per certa. Immagini che non sono piaciute per niente all'ex nuotatrice azzurra, che ha risposto piccata alle insinuazioni del momento. "Il tutto mi sembra ...

Federica Pellegrini, pancino sospetto in bikini ma lei replica: "Voci sulla gravidanza intollerabili" TGCOM

Il gossip impazzito negli ultimi giorni parla di una presunta gravidanza: le foto rubate dai paparazzi al mare.La campionessa olimpionica, ha commentato, per la prima volta, il gossip delle ultime ore sulla sua presunta gravidanza.