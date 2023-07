Federica Pellegrini è incinta! Il dolce annuncio su Instagram e il messaggio alla nuotatrice Mollie O’Callaghan

Ai Mondiali di nuoto Mollie O'Callaghan ha battuto il record femminile più longevo, quello dei 200 stile ...si prende la scena nel giorno in cui perde lo scettro della sua gara: la Divina della ... E qui scatta il video in cui lamostra la pancia con la scritta 'We'll take it back', ovvero ...La campionessa olimpionica,, ha confermato la gravidanza con un video postato su Instagram in cui mostra la pancia e poi bacia e abbraccia il marito, Matteo Giunta . Nelle immagini,mostra il ...

“Sono pronta a vedere il mio record del Mondo cadere”. Federica Pellegrini sapeva che il suo 1’52”98 nei 200 stile libero, risalente a Roma 2009, non sarebbe durato per molto altro ancora. È stato il ...La Divina e il suo bel marito sono in dolce attesa. La conferma ai rumors circolati nei giorni scorsi arriva sui social, con un video che mette il pancino in bella mostra ...