Federica Pellegrini è incinta | e lo annuncia “minacciando” O’Callaghan VIDEO

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma vorrei dirvi una cosa…”. E così, con un colpo di classe comunicativo,conferma sui social la tanto ipotizzata (e chiacchierata) gravidanza. Lo fa a modo suo: l’australianaa 19 anni le ha appena strappato lo storico record mondiale dei 200 stile, e lei pubblica unnel quale mostra il “pancione” con su scritto “We’ll take it back”: “Ce lo riprenderemo”. In un colpo solo perde il record eun lieto evento, con annessa ironica promessa di rivalsa. E’ femmina? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@kikkafede88) L'articolo ilNapolista.

