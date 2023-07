Federica Pellegrini è incinta | Chi conferma i rumors | «La famiglia si allarga»

(Di mercoledì 26 luglio 2023)(34 anni) è. Dopo numerosi giorni in cui le voci di una presunta gravidanza si facevano strada, è arrivata l’ufficialità. La campionessa mondiale di nuoto è stata fotografata mentre era al mare con suo marito, Matteo Giunta (41 anni), mentre si godeva le meritate vacanze, ma a catturare l’attenzione era il pancino sospetto. La Divina si è sposata il 27 agosto 2022 con il suo ex allenatore, Matteo Giunta e, insieme, hanno deciso di trascorrere la loro «luna di miele» tra “le vie delle Indie”, nel reality show Pechino Express, mettendo alla prova il legame con il neo marito. I Novelli Sposi non sono riusciti a trionfare, arrivando solo secondi, ma di certo la loro intesa e il loro legame ne è uscito più potente che mai.e Matteo Giunta si preparano ad ...

L'ex nuotatricenon ci sta e critica aspramente siti web e rotocalchi che, soltanto basandosi su delle fotografie, la vorrebbero in dolce attesa. L'indiscrezione su una presunta gravidanza della ...Anche il settimanale è convinto che la campionessa di nuoto sia in dolce attesa La quasi 35enne e il marito Matteo Giunta sul social non ufficializzano ma neppure smentisconoa Ponza sfoggia un pancino sospetto e, dopo i gossip in Rete, arriva la copertina di Chi: è incinta Il settimanale pare proprio certo : la campionessa di nuoto, 35 anni il ...Leggi Anchein dolce attesa Spunta una foto sospetta e... un messaggio sibillinoha trascorso qualche giorno a Ponza con Matteo Giunta, ospiti del presidente del Coni ...

Federica Pellegrini: “Il mio record sui 200 Pronta a cadere come Phelps. Le voci sulla mia gravidanza intoll… la Repubblica

Nei giorni scorsi si è parlato molto della presunta gravidanza di Federica Pellegrini. A scatenare il gossip le immagini pubblicate dal settimanale Chi, in cui la ex nuotatrice sfoggia un pancino sosp ...Federica Pellegrini incinta. Il gossip lo da per certo eppure le voci su una possibile gravidanza mandano La Divina su tutte le furie. «Il tutto mi sembra intollerabile e ...