La Federal Reservead alzare i tassi di interesse. Con un comunicato diffuso al termine del direttorio (Fomc) l'... con cui al 5,25% - 5,50% il riferimento suifunds sale al livello più ......occhi degli investitori sono puntati soprattutto sulla conferenza stampa del presidente della, ... Spread in lieve calo,a scendere il prezzo del gas In attesa della Bce, lo spread tra Btp e ...Le borse attendono le decisioni sui tassi di questa sera dallaamericana, mentre domani toccherà alla Bce. Le aspettative sono di un rialzo di altri 25 punti ...19%),poco sotto i 29mila punti ...

Fed torna ad alzare i tassi: fed funds al 5,25%-5,50% top 22 anni Tiscali Notizie

L'istituzione monetaria non esclude ulteriori incrementi, ma nemmeno li indica come scontati e ribadisce che per le future decisioni terrà conto degli effetti ...A Piazza Affari, il Ftse Mib termina poco mosso (+0,05%) prima delle delibere delle banche centrali. Focus anche sulle trimestrali ...