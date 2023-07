Fed alza i tassi dello 0 | 25% | salgono ai massimi da 22 anni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La Fed0,25%. Il costo del denaro sale in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, aida 22. La Banca centrale statunitense ritiene che l'inflazione sia ancora elevata e ...

La Fed alza i tassi di 25 punti base

