Fast X | Vin Diesel | Far tornare Dwayne Johnson non è stata un' impresa facile

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Archiviate le diatribe che avevano fatto il giro del web, Vinha deciso di riaccogliere"The Rock"nella famiglia di& Furious. Tra i vari cameo diX, decimo capitolo del franchise di& Furious, non si può non citare quello shock di, tornato nuovamente nei panni di Luke Hobbs. Un ritorno che in pochissimi si aspettavano, date le numerose diatribe tra l'ex wrestler e Vin, ma è stato proprio quest'ultimo a riaccoglierlo all'interno della "famiglia". "Non èun'perchè negli ultimi anni l'universo disi era espando ed avevamo creato tanto. Ma il ritorno del suo personaggio era ...