Fake News Lombardi | Ital Communications | Contrastare disinformazione con sviluppo valide competenze”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Chi fa comunicazione con professionalità e autorevolezza, in un mondo complesso e profondamente mutato come quello di oggi, non deve rinunciare alla serietà e alla veridicità delle notizie da veicolare. Il terzo Rapporto-Censis rileva l’importanza di una comunicazione responsabi