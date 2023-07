Fagioli | niente USA con la Juve | a rischio pure l'esordio in campionato

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Stati Uniti per Nicolò. Nel caso in cui fosse guarito dalla tonsillite in tempi brevi, in programma c'era un volo...

Juventus - Barcellona, tifosi beffati. Una beffa, naturalmente, per i tanti tifosi spagnoli ... che oltre a Bonucci hanno lasciato in Italia anche Rabiot , De Sciglio eper problemi di ...Il centrocampista non partirà con la squadra per gli States TORINO - Altra defezione in casa Juventus in vista della partenza per gli States. La società bianconera fa sapere che "Nicolónon partirà oggi con la squadra a causa di una tonsillite". L'assenza del centrocampista si somma a quella di Rabiot, pure lui escluso dai convocati per problemi fisici, oltre a quelle di ...Assente Bonucci, presenti Paul Pogba, Nicolòe Moise Kean che sembravano a rischio per ... 11:33 20 Luglio Mercato MilanCMIT -Milan, Danjuma torna in Premier: prestito all'Everton. 10:55 ...

Calcio: Juve. Fagioli resta a casa per una tonsillite, niente Usa Tiscali

Fagioli non ancora al meglio: la Juve ha due idee interne per sostituire il centrocampista che è rimasto in Italia Come spiega il Corriere dello Sport Fagioli è stato bloccato da una tonsillite a poch ...Su Repubblica Torino, Arthur saluta e passa ai viola. Ora l'obiettivo è Kessié. Real o Psg, Vlahovic al bivio. Niente Usa per Rabiot e Fagioli. L'arrivederci di ...