F1 | Vasseur Si vince con lavoro e non con storia | direzione giusta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) MARANELLO (MODENA) - "I tempi in Formula 1 sono lunghi, ecco perché non posso immaginare di cambiare mentalità in squadra in soli sei mesi. Un team di Formula 1 è come una grande nave: i cambiamenti di rotta avvengono lentamente. Il nome Ferrari non basta perre: il successo scaturisce dal lavo

La Red Bulll'undicesimo Gp di fila in stagione (il 12esimo in totale), eguagliando il ... Per il team principal Frederic, 'il risultato di oggi è insoddisfacente: quella di Charles è ...Chi parte in pole… nonCon tutto questo, stavolta la pole l'aveva fatta Hamilton . E ... Sono certo che Fred, che non è stupido né inutilmente orgoglioso, ci penserà tre volte prima ...ha detto sulle cause del flop:" Sinceramente ci aspettavamo di essere ben più competitivi". ... Max Verstappenil Gran Premio d'Ungheria, settima vittoria consecutiva per l'olandese. ...

Formula 1, grande colpo della Ferrari: ultim’ora da brividi, la mossa di Vasseur Sport News.eu

Settima vittoria consecutiva per l'olandese e 12esima per la Red Bull. Norris e Perez sul podio ...Leo Turrini sul suo blog Profondo Rosso critica l'operato di Fred Vasseur e bolla come annus horribilis gli ultimi 12 mesi della Ferrari.