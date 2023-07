F1 | Vasseur avvisa la Ferrari | “Il successo scaturisce dal lavoro | non dalla storia”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Per vincere serve pazienza e, non basta la. Questo è il mantra di Frederic, team principal della, dopo un avvio di stagione complicato nel Mondiale di Formula 1. “I tempi sono lunghi, ecco perché non posso immaginare di cambiare mentalità in squadra in soli sei mesi. Un team di Formula 1 è come una grande nave: i cambiamenti di rotta avvengono lentamente. Il nomenon basta per vincere: ildal, non– le sue parole in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport – Credo che noi si stia andando nella giusta direzione e abbiamo grandi risorse come altre due o tre squadre, mentre una volta questo privilegio spettava solo a uno o due team. Non ...

Lo conosco da diversi anni. Tra i suoi punti di forza c'è quello di mettere tutti a proprio agio nell'ambiente di lavoro". Il messaggio di Sainz ai tifosi. Non vedeva l'ora di tornare in ...Il rapporto frae Leclerc è appunto già bello solido . I due hanno lavorato insieme con la ART in Formula 3 e poi nella stagione d'esordio del monegasco in Formula 1, nel 2018 in Alfa Romeo . ...Ferrari, Peter Sauber: "A Maranello i capi squadra hanno vita breve" . F1, il futuro è già adesso: le novità regolamentari in vista del 2023. Le vacanze della classe regina del ...

F1, Vasseur avvisa la Ferrari: "Il successo scaturisce dal lavoro, non ... SPORTFACE.IT

ROMA – Proseguono i problemi in casa Ferrari che, nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1, non è riuscita ad andare oltre il settimo e l’ottavo posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz. La macchina s ...In Spagna si è scatenato un attacco frontale alla Ferrari dopo la decisione del muretto di Maranello di mantenere Charles Leclec davanti a Carlos Sainz in Ungheria nello scorso weekend. Le strategie d ...