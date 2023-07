F1 2023 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Ungheria 2023

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ledel Mondiale di F1la gara del Gran Premio d’. Max Verstappen trionfa ancora e incrementa il proprio vantaggio in classifica generale. Saldo al secondo posto Perez, mentre Hamilton avvicina Alonso. Gran balzo in avanti di Norris, che sale in ottava posizione, mentre le due Ferrari di Sainz e Leclerc sono fuori dalla top 5. Di seguito vi andiamo a riepilogare lecomplete per quanto riguarda la classificae quella dei. ORDINE D’ARRIVO GPCLASSIFICAF1Max Verstappen (Red Bull) 281 Sergio Perez (Red Bull) 171 Fernando ...

... incontro valevole per la seconda giornata del gruppo B dei Mondiali di calcio femminili. Le ... RISULTATI EEcco come seguire Portogallo - Vietnam , match valevole per i Mondiali di calcio femminili. Appuntamento al FMG Stadium Waikato di Hamilton (Nuova Zelanda) per rilanciarsi nel gruppo E. ...... match valevole per i Mondiali di calcio femminili. Al Westpac Stadium di Wellington (Nuova ... RISULTATI E

Risultati Tour de France 2023: classifica finale e classifiche maglie ... Olympics

Dopo la rete su punizione nel recupero del match contro il Cruz Azul, nella prima partita in Coppa di Lega, ieri sera Lionel Messi ha fatto anche meglio, ...In Italia sono in circolazione 200 mila autovetture 100% elettriche che possono fare “rifornimento” in 45.200 colonnine di ricarica elettrica ...