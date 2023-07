Eyof 2023 | l’Italia miete medaglie | altri 7 allori per le gare del 26 luglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Maribor – Salgono a 18 ledelGiovanile aglidi Maribor. E arrivano da ginnastica artistica, dal judo, dall’atletica e dal nuoto. Per ledi oggi. In tutto gli ori vinti in totale sono sei, gli argenti 8, mentre i bronzi messi al collo sono 4. La competizione è partita lo scorso 23e durerà fino a domenica 29. Efesteggia ancora le. Le atlete della ginnastica artistica hanno conquistato l’oro nel concorso a squadre, dopo che il team maschile aveva ottenuto l’argento nella gara di ieri. Il punteggio di 104.850 è stato il punteggio che ha dato alla gioia del primo gradino su cui sono salite Sara Caputo, Emma Fioravanti e Benedetta Gava. Queste ultime hanno superato la ...

Prosegue l'avventura degli atleti biancazzurri al Festival Olimpico della Gioventù Europea in Slovenia. La terza giornata di gare si è aperta al Pristan Swimming Centre con i 200 metri stile libero ...Altissimo livello tecnico e agonistico, oggi, a Maribor (Slovenia), teatro degli" il Festival olimpico della gioventù europea " nel Cross country olimpico, con Sofia Guichardaz che strappa un più che significativo ottavo posto; quarto Elia Rial nella gara maschile. Al ...All'European Youth Olympic Festival il nuoto azzurro già domina. Sono tre gli ori già ...

Due volte sul podio l'Italia nella terza giornata al Festival olimpico della gioventù europea. In Slovenia, a Maribor, brilla l'argento di Simone Giliberto nei 400 metri in 47.55 con un altro progress ...