Eventi estremi | il tremendo annuncio del climatologo | sarà sempre peggio | ecco quando

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Clima. Nel nostro paese sonopiù frequenti gliclimatici, sia in inverno che in estate. Qualche giorno fa, Milano è stata colpita da un potente nubifragio. Qualche settimana prima era toccato al Veneto. Al Sud, invece, divampano gli incendi per il forte caldo. Ilannuncia che. (Continua…) Leggi anche: Alluvione in Italia, ilavverte gli italiani: cosa sta per accadere Leggi anche: Meteo Italia, ildeve ancora venire: cosa ci aspetta nei prossimi giorni Clima, gliproseguiranno Il mese di luglio, che volge al termine, è stato a dir poco infernale. Caldo ...