Evasione fiscale | Hunter Biden si dichiara colpevole ma il patteggiamento è a rischio Alla Camera i Repubblicani minacciano l’impeachment

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023), il figlio primogenito del presidente degli Stati Uniti Joe, si ètodi aver evaso le tasse nel 2017 e nel 2018. Nei giorni scorsi, gli avvocati del 53enne hanno raggiunto un accordo con i procuratori per un. La pena concordata però è a. Secondo quanto riportano i media americani, la giudice del tribunale del Delaware Maryellen Noreika – nominata da Donald Trump – ha messo in discussione l’intesa. In particolare, Noreika avrebbe puntualizzato che un eventualenon garantirebbe al’immunità anche nelle altre inchieste a suo carico, per esempio quelle per i presunti affari illegali condotti all’estero. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che il ...