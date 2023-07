Etico | il progetto per la raccolta di tappi di sughero usati

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In 10 anni la onlus Tappodivino ha raccolto 152.000 euro, di cui 78.000 devoluti all’Hospice Via di Natale CONEGLIANO – Un legame di oltre 10 anni quello trae la Onlus Tappodivino, una storia che intreccia vicende personali e valori quali la gratitudine, la solidarietà e la costruzione di un mondo migliore.è, infatti, ildi Amorim Cork Italia che si occupa delladiinin tutta Italia, per ridurre l’impatto ambientale, trasformarli in nuova materia prima e condividere i benefici di questa operazione con realtà che si occupano di progetti sociali. Tappodivino nasce dall’intuizione di Roberta Masat, presidente, da sempre lungimirante nella ricerca di buoni propositi, che ha concentrato in questa organizzazione di ...