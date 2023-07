Esproprio Fiera | Facoetti | “Cercare una conciliazione” Gori | “Ente non profittevole | si va avanti”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Bergamo. A tenere banco è la delibera relative al contenzioso nato sotto l’egida dell’amministrazione Veneziani, quella cioè relativa all’del terreno della. A ripercorrerne la storia è Sergio Gandi, vice sindaco e assessore al Bilancio, che accende la discussione sul debito fuori bilancio relativa al filone Coffari, per un importo di 1,6 milioni di euro, imputato al Comune a febbraio scorso. “Una sola snza, per un solo giudizio, per la quale abbiamo accantonato l’importo nel fondo contenzioso – così Gandi -“. Per la quale Palazzo Frizzoni sta valutando la possibilità di fare ricorso in Cassazione. Ma se la Corte d’Appello dovesse accogliere la stessa richiesta per gli eredi Agliardi, Palazzo Frizzoni dovrà sborsare più di 10 milioni di euro, oltre agli oltre 6 milioni già versati nel 2016 sulla stessa ...