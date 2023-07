Esplosione fuochi d’artificio morto anche il figlio 25enne | sale a tre il conto delle vittime

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Rieti, non c’è pace. Perde la vitaClaudio Colle nella tragedia di Torano di Borgorose: la strage accidentale conta, dunque, 3l’ultimo tassello del puzzle ha trovato una sua collocazione, forse l’ultima sperata dalla famiglia ma(purtroppo per loro) la più plausibile. Succede tutto venerdì scorso a Torano di Borgorose, in Provincia di Rieti, padre e due figli stanno armeggiando in un caseggiato in giardino per preparare iartificiali in vista della tradizionale sagra di paese. Evento che, loro malgrado, non vedranno perchè sopraffatti dalla loro stessa creazione. Mentre fervevano i preparativi, infatti, a causa di una svista la creazione con iartificiali divampa. Le cause, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero alcune tracce di polvere da ...