Esce il romanzo di Tiziano Ferro | La Felicità Al Principio | gli eventi di presentazione

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ildi, LaAl. La data di pubblicazione è fissata per il 3 ottobre ma il libro è già disponibile in pre-order. Dopo il tour sold out in tutta la penisola,svela ai fan una grande sorpresa: ha scritto il suo primo, che sarà disponibile ad ottobre in Italia. Non solo: incontrerà i fan in 4diin programma nelle principali città italiane. Gliannunciati si terranno a Roma, Teatro Quirino il 3 ottobre; a Palermo, Teatro Biondo, il 9 ottobre; a Bologna, Teatro Europa, il 10 ottobre e a Milano, Teatro Manzoni, il 16 ottobre. Glidi...