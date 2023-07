Erede Kim | il Napoli valuta un nuovo nome | costa 30 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Iltorna alla carica per regalare a Garcia un difensore centrale. Spunta ungiocatore dal taccuino di ADL Da tanti giorni ormai ae dintorni è un lotto al “totodifensore”, ossia immaginare quanti più possibili e disparati nomi per quello che sarà ilcentrale degli azzurri. La cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco ha lasciato un vuoto nel cuore della squadra e dei tifosi. Il fatto che la dirigenza non sia riuscita ancora a chiudere in quel reparto, preoccupa i sostenitori. Prima del ritiro di Dimaro, il neo tecnico francese Rudi Garcia era stato chiaro: acquistare quanto prima un difensore centrale in modo che faccia tutta la preparazione con la squadra. Quel profilo non è ancora arrivato, la sensazione è che ilvoglia andare in maniera oculata sul mercato senza ...