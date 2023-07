Erano andati a vivere nella foresta per sfuggire al “mondo pericoloso” | mamma | figlio e zia trovati morti di stenti e freddo Accanto alla tenda solo un pacchetto di ramen

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un escursionista cammina in mezzo al Gunnison National Park: ‘black canyon’ aspro e oscuro che solca un parco punteggiato da scenari mozzafiato, relativamente impervio e poco frequentato dai turisti. È il 9 luglio, in Colorado le temperature sono abbastanza alte. L’uomo vede una, si avvicina e all’interno trova un cadavere. Chiama la polizia, che lìtrova altri due corpi, uno dei quali mummificato. Nessuna firma di autore di bestseller ‘gialli’ per questa storia raccontata dal New York Times. I tre cadaveri si trovavano non lontano dal campeggio Gold Creek. Dopo una settimana, il medico legale della contea di Gunnison, Michael Barnes, comunica l’identità dei: Rebecca Vance, 42 anni, suodi 14 anni e sua sorella, Christine Vance, 41 anni. Cosa ci facevano lì? E come sono ...