Enel | utili in salita del 52% nella prima metà dell’anno L’ a d Cattaneo | “Infondate le voci di vendita di Endesa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il gruppo, controllato al 30% dal ministero del Tesoro, ha chiuso il primo semestre 2023 con 3,3 miliardi di euro di profitti, in aumento del 52% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il gruppo si attende di chiudere il 2023 contra i 6,1 e i 6,3 miliardi di euro e conferma un dividendo di 0,43 euro per azione, coerentemente con quanto annunciato in sede di piano strategico 2023-2025?. I ricavi del primo semestre 2023 sono pari a 47 miliardi di euro con una diminuzione di 18.535 milioni di euro (-28,2%) rispetto al primo semestre 2022. Il calo, spiega, è attribuibile principalmente ai capitoli “Generazione Termoelettrica e Trading” per i minori volumi di energia prodotti, sostanzialmente ascrivibili al differente perimetro di consolidamento, e ai “Mercati finalì per le minori quantità vendute, in uno scenario ...