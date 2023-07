Enav | contratto con Taiwan | commessa di 5 anni per un valore di 5 mln di euro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 luglio 2023)SpA, attraverso la propria controllata Ids AirNav – società leader a livello internazionale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche – ha siglato uncon il fornitore dei servizi alla navigazione aerea di, Anws (Air Navigation and Weather Services). La, della durata di 5, ha uncomplessivo pari a 5 milioni di. L’Amministratore Delegato Pasqualino Monti ha dichiarato: “Stiamo puntando molto sul mercato non regolamentato che rappresenta una leva importante per far crescere la marginalità della Società. I sistemi di IDS AirNav sono tra i più utilizzati a livello internazionale ma sono convinto che ci siano ancora ampi margini di miglioramento grazie anche alle capacità che abbiamo in altri settori come il ...