Emergenza maltempo | un primo bilancio sulle condizioni delle scuole di proprietà di Città Metropolitana

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Al momento i danni ammontano a circa due milioni di euro in trentaduee ad altre migliaia per le pulizie radicali da effettuare

DANNI E MORTI IN LOMBARDIA - Non solo Milano ilha danneggiato anche il resto della ...per poter fare una richiesta al Governo affinché venga applicata la situazione dello stato di. ...... Giorgia Meloni, ai ministri competenti e al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, la richiesta del riconoscimento dello stato didi rilievo nazionale per la regione. ...Può accadere nel caso di un fermo dei camion proclamato in un'area dove è scoppiata un'. ...e le imprese dell'isola che stanno fronteggiando serie emergenze derivanti da incendi e, ...

Maltempo e incendi, Italia verso lo stato di emergenza: oggi il Cdm, cinque morti per gli eventi estremi Corriere della Sera

A meno di ventiquattro ore dal termine del nubifragio che si è abbattuto sull'area metropolitana milanese, si ha una conta dei danni subiti dagli edifici scolastici superiori di proprietà della Città ...Sono questi i numeri del nubifragio di Milano a poche ore dalla fine dell'ondata di maltempo. La conta dei danni di oggi però ha evidenziato come alcune zone di Milano siano state più colpite di altre ...