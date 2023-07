Emergenza incendi | ritrovato vivo il pilota dell' elicottero della Forestale dato per disperso nel Siracusano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Secondo quando apprende l’Italpress, è statoildi undel servizio anto del Corpoa Regione Siciliana impegnato nello spegnimento di fronti di fuoco in provincia di Siracusa. In serata si erano persi i contatti con ile l’era scomparso dai radar.

Giorgia Meloni lancia un piano idrogeologico di prevenzione. 'Glie i disastri meteorologici degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l'Italia. Il ...le richieste di stato di...Domani alle 16 il ministro Nello Musumeci sarà alla Camera per riferire a proposito dell'maltempo e. L'annuncio è stato dato in aula.... sia per fronteggiare l'. Le Forze Armate sono attualmente all'opera con la Campagna Antincendi Boschivi anche in Sardegna, Calabria e nel Centro Italia'. Attualmente, presso l'...

Il governo pronto ad agire per la crisi climatica. “I continui disastri a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, da Ischia passando per l’Emilia-Romagna ...I devastanti roghi nel messinese hanno carbonizzato l'area di servizio Tindari Sud, sulla A20, in direzione Messina. Chiusa al momento per precauzione anche la stazione Tindari Nord, sul lato opposto ...