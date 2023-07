Emergenza incendi | Meloni | Non possiamo limitarci a interventi di emergenza

..."Glie i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo a dura prova l'Italia, grazie ai soccorritori e alle forze dell'ordine. Non possiamo limitarci agli interventi in, ma ...Come se non bastasse, glida alcuni giorni hanno prodotto una autenticain Sicilia. Sei preoccupato per il cambiamento climatico Di' la tua! PER RISPONDERE AL SONDAGGIO OCCORRE ...Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e diregionale. 'Glie i disastri metereologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l'Italia. Io sono ...

Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l'eccezionale ...