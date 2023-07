Emergenza clima | ok al decreto per la cassa integrazione per edilizia e agricoltura Tajani | «Deliberati i fondi per l’Emilia Romagna»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dal Consiglio dei ministri arriva il via libera allegge per la tutela dei lavoratori in caso ditica. Il provvedimento ampia la possibilità di accedere allaper l’e l’, ovvero i settori più esposti. E consente di chiedere la cig ad ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto, nei casi in cui avvengano eventi che non dipendono da loro e non sono evitabili. La misura, messa in atto dalla ministra per il Lavoro, Marina Calderone, per il momento è prevista fino a fine anno, ma ci sarebbe l’intenzione di renderla permanente con la prossima manovra di Bilancio. I lavoratori stagionali nei campi restano, però, esclusi dal. Aspetto su cui non concordano i ...

Nel provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio dei ministri è stato inserito anche il maltempo tra le cause che ...

L'emergenza climatica e l'ondata di caldo che nell'estate 2023 stanno colpendo l'Italia sono un rischio per i lavoratori. Per questo il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi 26 luglio… Nei settori dell'edilizi e dell'agricoltura, considerati i più esposti, si potrà chiedere una cig ad ore che non verrà computata nei conteggi complessivi ...