Ema Stokholma | un hater la chiama usando il maschile e lei risponde per le rime

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I pronomi sono molto importanti e chi appartiene alla comunità LGBT+ ne sa qualcosa. Le donne trans e le lesbiche vanno appellate al femminile, gli uomini trans e i gay ale le persone non binarie possibilmenteparole neutre. Capita però che gli omofobi sbaglino di proposito il genere per denigrare e ferire l’altra persona. E questo purtroppo succede anche a chi non appartiene alla comunità LGBT+. È il caso di Emache per motivi non ben definiti alcuni lanoilper cercare di offenderla. Lo ha fatto notare proprio la speaker radiofonica pubblicando nelle sue storie un insulto ricevuto su Instagram: “Questa/o è da asportargli le corde vocali“. Un’offesa a cui Emaha così risposto: “Uno dei commenti che leggo più ...