Elkann e i lanzichenecchi | Rusconi Anp | ' Il problema della maleducazione di molti ragazzi è reale La scuola deve fare di più'

Il pezzo, intitolato 'Sul treno per Foggia con i giovani ''' , è una diretta testimonianza di, trovatosi a passare del tempo su un Frecciarossa con dei ragazzi, da lui denominati,...Si arricchisce di nuovi dettagli la storia del "reportage" di Alaindal treno diretto a Foggia e carico di "" che, addirittura, nel nuovo millennio hanno la sfrontatezza di viaggiare in prima classe accanto a gente con i completi di lino ...E padre di John. Appunto, qui viene il bello: i giornalisti di Repubblica scrivono un ... Ma questa volta Molinari ha detto no: il comunicato sui '' non è finito in pagina. In ...

Le due pagine di Repubblica per difendere Alain Elkann: «Il racconto dei lanzichenecchi sul treno Bello» Open

Un articolo pubblicato lo scorso 23 luglio su La Repubblica a firma di Alain Elkann, padre di Lapo e John, è sulla bocca di tutti. Il pezzo, intitolato “Sul treno per Foggia con i giovani ‘lanzichenec ...“Nelle truppe degli intellettuali di sinistra militano solo piccolo-borghesi inaciditi”: così scriveva Nicolás Gómez Dávila, sostanzialmente riassumendo tutto ciò che è oggi l’erudito, cosa diversa da ...