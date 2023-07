Elezioni in Spagna | partito catalano ago della bilancia

(Di mercoledì 26 luglio 2023)in, il risultato elettorale delinea una situazione di stallo. Popolari e socialisti non riescono a raggiungere la maggioranza neppure in coalizione con gli alleati. Così ildiventa l'ago. L'analisi di Edoardo Romagnoli.

approfondimento, Pp primo partito ma destra senza maggioranza assoluta La frase "mejor ser un cerdo que un fascista" è diventata uno slogan virale "Mejor ser un cerdo que un fascista" ...Abbiamo discusso delleincon Raúl Sánchez Cedillo, ricercatore militante, saggista e membro della Fundación de los Comunes, che ha fornito un quadro a tutto tondo sulla situazione ...... per non parlare dellaforse destinata a un altro turno anticipato di. -

I risultati definitivi delle elezioni in Spagna, con la vittoria dei popolari, la caduta di Vox, la tenuta... Corriere della Sera

Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Spagna, Porco Rosso di Miyazaki diventa virale come messaggio antifascista ...Milano, 24 lug. (LaPresse) - Il consenso dell'uomo non può essere revocato dopo la fecondazione avvenuta con la procreazione medicalmente assistita. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sent ...