Edison | nel primo semestre Mol +33% a 829 milioni | utile netto - 7%

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con un margine operativo lordo in crescita del 33,3% a 829. A trainare la crescita, spiega il gruppo, è stato il crescente contributo delle vendite ...

ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con un margine operativo lordo in crescita del 33,3% a 829 milioni. A trainare la crescita, spiega il gruppo, è stato il crescente contributo delle vendite ...... della produzione rinnovabile (+9%), nonché dei servizi energetici e ambientali diNext. L' utile netto è stato pari a 187 milioni di euro, da 201 milioni di europrimo semestre del 2022, ...- società attivasettore dell'energia elettrica e gas - ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre 2023 . L'azienda ha terminato il periodo in esame con ricavi per 9,97 miliardi ...

Regione Abruzzo e Edison firmano un protocollo di intesa per ... Edison

I ricavi di vendita si sono attestati a 9,973 miliardi, in calo dai 13,22 miliardi del primo semestre del 2022, risentendo soprattutto della contrazione dei ...MILANO (Reuters) - Edison archivia il primo semestre con un utile netto di 187 milioni di euro in contrazione del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022 anche a causa degli oneri dipendenti dalle at ...