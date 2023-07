Ecuador | 31 detenuti morti dopo la rivolta nel carcere di Guayaquil

El Litoral è considerato il centro di detenzione più violento dell': negli ultimi 28 mesi ci sono stati 14 diversi episodi violenti. Ha una capacità di circa 9.500, ma nel primo ...salito ina 19 il numero deimorti nei disordini scoppiati tre giorni fa nel carcere di El Litoral, nella provincia meridionale di Guayas. Le forze dell'ordine entrate in azione in altri sei ...Il numero deimorti nella prigione ecuadoriana di Guayaquil, dove è in corso una rivolta, è aumentato da 18 a 31. Lo ha affermato il governo. I feriti sono almeno 14. Militari e polizia erano entrati nella ...

Detenuti in rivolta in un carcere in Ecuador: i morti sono almeno 31 RaiNews

La sommossa è iniziata dopo che il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per tutti i penitenziari del Paese in seguito agli scontri che hanno causato almeno 420 vittime nei penitenziari dal 2021 ...L’Ecuador dichiara l'emergenza carceraria dopo che si sono verificati una serie di eventi violenti nella prigione di Litoral.