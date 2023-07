“Ecco cosa mi ha detto Belen su Stefano De Martino” | la bomba di Corona | tradimenti e rivelazioni scottanti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Fabrizioparla diRodriguez e svela come starebbero le cose conDe: “Disappiamo tutto, da Michele Morrone a Gianmaria Antinolfi, ad Antonino Spinalbese, per arrivare a quest’ultimo, tale Elio, che sembra proprio uscito dai racconti romanzati delle favole degli elfi…”, esordisce l’ex re dei paparazzi.: “?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...che lui ha risposto snocciolando un aneddoto davvero particolare : 'Una volta le ho chiestoc'entrassi con lei... Tu sei uno dei pochi che mi sporca in maniera elegante , mi ha detto, e l'...E lei mi risponde 'Cazz*, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so piùdirgli, ma mi dispiace per il bambino'. Fabrizio Corona chiude così: E' ...Ogni persona, testo e qualsiasiproveniente dalla storia andrebbe innanzitutto posto a stretto ...: azzerare. Esattamente fare del mondo una pagina bianca in cui dopo aver cancellato tutto ciò ...

Amici: Arisa lascia il talent di Maria De Filippi, ecco cosa farà Today.it

Ecco il caschetto o meglio i tagli dai quali prendere ispirazione ... Con questi stai freschissima e dai un tocco chic e très jolie- Universomamma.it Cosa ne pensate quindi di prendere spunto dal ...Mohamed Sissoko, ex centrocapista della Juventus, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Rimasto tifoso della Vecchia Signora, il giocatore ha avuto modo ...