EA SPORTS FC celebra la memoria di GIANLUCA VIALLI

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 26 luglio 2023) EAFC rende omaggio al grande attaccante all’interno del gioco e con un progetto a sostegno del calcio di base realizzato insieme alla famiglia del compianto campione e alla Juventus FC.ricordato in EAFC come un supereroe Marvel EAFC onora, il famoso calciatore e allenatore italiano scomparso prematuramente all’inizio di quest’anno, annunciando che sarà immortalato nel gioco come un Eroe FC 24. Sportività, determinazione, coraggio, positività e resilienza sono solo alcune delle molte qualità per le qualiera amatissimo. In accordo con la famiglia, EAFC celebrerà la suaattraverso ...