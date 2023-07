EA Sports FC 24 | annunciati i nuovi Ultimate Team Heroes

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ecco iche saranno presenti nell’attesissimo EAFC 24. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news Soltanto di recente abbiamo potuto assistere al primo reveal ufficiale del gameplay e del giocatore che campeggerà sulla copertina dell’atteso nuovo titolo sportivo erede del celebre FIFA. Il gioco, che secondo quanto dichiarato ufficialmente dagli sviluppatori, dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo dopo la fine di questo rovente periodo estivo, promette un’esperienza ludica di prim’ordine, in linea coi fasti dei passati titoli della famosa serie calcistica di Electronic Arts. In attesa dell’uscita di EAFC 24, oggi andiamo a scoprire gliappena ...