EA FC 24 Heroes | tutto quello che devi sapere!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Gli Eroi di Ultimate Team tornano anche su EA FC 24! A partire da martedì 25 luglio EA Sports ha iniziato ad annunciare i nomi dei primi 5, su 19 in totale, nuoviin arrivo nei prossimi mesi Il primo gruppo ècomposto da: Vialli Sneijder Tevez Lizarazu Alex Scott, la prima donnadi Ultimate Team! Svelati, come si può vedere nell’immagine anche gli overall della versioneChampions League (o Women’S Champions League), card che arriveranno a partire da fine novembre (con un packChampions League garantito per chi prenota la Ultimate Edition entro il 22 agosto) Mercoledì 26 luglio è stato annunciato il secondo gruppo composto da: Nwankwo Kanu Tomas Rosicky John Arne Riise Ludovic Giuly Nadine Kessler Questi gli overall della ...