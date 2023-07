Mondiali di nuoto, pallanuoto: Setterosadall'Olanda in semifinale . Dopo l'impresa contro ... sempre presente ai Giochi ad eccezione di Sydney 2000 sarebbeun risultato clamoroso per ...Nel frattempo tra le fila dei tedeschi sono arrivati l'ex Napoli Kim (che però non é... Nella prima uscita stagionale il Bayern Monaco halo Rottach - Egern con lo strabiliante risultato ...Negli scorsi giorni il Nord Italiacolpito da grandinate estreme. Il precedente record che erastabilito di recentenuovamente. In Friuliscoperto un pezzo di ghiaccio di ben 19,7 centimetri. Luned una grandinata non ha solamente mandato in frantumi il muso di un Boeing dopo il suo decollo a ...

È stato battuto un record mondiale che apparteneva a Federica Pellegrini da 14 anni Il Post

Non basta un’altra prova superlativa, dopo quella con gli Stati Uniti. A Fukuoka le azzurre giocheranno per il bronzo con Australia o Spagna. Silipo: “Prestazione fantastica” ...