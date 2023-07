È morta Sinéad O’Connor

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La cantante irlandese, celebre negli anni Novanta per canzoni come “Nothing Compares 2 U”, aveva 56 anni

La cantante Sinead O'Connor èall'età di 56 anni. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti. seguono aggiornamenti ...... Sinead aveva pubblicato una fotografia di Shane scrivendo: "Da allora vivo come una creatura notturna non. Era l'amore della mia vita, la lampada della mia anima".Marie Bernadette O'...L'uomo non la prende molto sul serio, ma il giorno successivo legge sul giornale che la donna è stata investita da un pirata della strada ed è. Luke si convince dunque che potrebbe esserci ...